Bruna Gomes e Bernardo Sousa: eles foram o casal sensação da gala da TVI

Os ex-concorrentes do Big Brother Bruna Gomes e Bernardo Sousa encantaram, mais uma vez, com a sua cumplicidade e alegria. Mas não só: ambos arrasaram com os seus looks sóbrios e super elegantes.

A transbordar 'glamour', o casal sensação esteve presente na gala da TVI ‘Palácio das Estrelas’, que juntou todas as caras bem conhecidas da estação, para apresentar as novidades que vão chegar na nova temporada ao pequeno ecrã.

De acordo com informação da TVI, a influencer e apresentadora da estação optou por um vestido de baixo custo (menos de 40 euros) da loja Zara. «Queria ir de roxo porque nunca vim. Andei à procura e achei na Zara», disse à TVI.

“Revelar o Futuro, reinventar o Presente e trazer os grandes sucessos do Passado”, foi o mote desta festa, transmitida em direto a partir dos jardins e salões do Palácio Nacional de Queluz.

