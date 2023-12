Pamela Anderson decidiu nunca mais usar maquilhagem. A sua mais recente imagem ficou viral (outra vez)

A mais recente aparição aconteceu nos London Fashion Awards 2023, nesta segunda-feira. A atriz e modelo posou na passadeira vermelha com um look discreto de tom neutro e com um brilho discreto nos lábios. Nada mais. Uma imagem muito distante daquela a que nos habituou nas últimas décadas.

A atitude despojada dos últimos eventos tem-lhe valido destaques importantes em publicações de moda e muitos elogios em redes sociais.

“Sinto que é apenas liberdade. É uma libertação ", disse a estrela de ‘Marés Vivas’ à Vogue.

" Não preciso de estilista . Não tenho estilista. Não tenho um time glam. Estou apenas fazendo isso, estilo livre", acrescentou Anderson. Ela explicou que queria ser modelo para todos os aspectos da beleza.