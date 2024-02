Esqueça o papel de jornal: nesta situação é o papel de alumínio que vai ser útil

Se não resiste a um bom projeto de DIY, adora uma boa remodelação e os trabalhos manuais fazem parte da sua vida, saiba que o papel alumínio vai ser o seu maior aliado. Fazer trabalhos com tinta, cola, vernizes e outros materiais típicos de projetos de bricolage, implica sempre alguma dificuldade em manter as superfícies limpas. Uma solução eficaz que ganhou popularidade entre os influencers de DIY mais recentemente é a utilização de papel de alumínio para proteger bancadas, mesas e áreas de trabalho durante essas atividades.

O site especializado em dicas domésticas House Digest explica porquê: enquanto muitos recorrem a jornais ou papéis reciclados para resguardar as superfícies durante projetos de pintura, o papel de alumínio oferece uma alternativa mais eficiente. A sua natureza impermeável impede a penetração de líquidos, evitando danos às superfícies que têm de ser protegidas.

Para os que preferem fazer trabalhos manuais na bancada da cozinha, o processo é simples: desenrole uma quantidade suficiente de papel de alumínio para cobrir toda a extensão da superfície. Se necessário, sobreponha peças adicionais, prendendo-as com fita adesiva de pintor para garantir uma cobertura completa e segura.

O papel de alumínio pode ser colocado também nas bordas da bancada, formando uma barreira eficaz contra salpicos e manchas. Em alternativa, utilize fita adesiva para fixá-lo no lugar, evitando que solte durante o trabalho, recomenda o House Digest.

Uma dica adicional é envolver maçanetas de portas com papel de alumínio, especialmente útil ao pintar portas ou paredes. A resistência do papel de alumínio ao calor também faz com que não haja preocupações com danos causados por colas quentes ou materiais semelhantes.

