Nunca mais se esqueça: é este o lado do papel de alumínio que deve usar quando cozinha no forno

O papel de alumínio é daqueles produtos muito versáteis que é usado com frequência na cozinha. Dá para ir ao forno e serve para embalar alimentos para transportar e até para congelar. Se o usa, com toda a certeza já reparou que os dois lados do papel são diferentes. Isto não é um mero acaso.

Há uma razão para um lado ser brilhante e outro baço e faz toda a diferença na hora de usar o papel. A informação foi partilhada pela Bárbara Cabral Moreira, da página de Instagram @sorrialista, e deixou-nos de boca aberta.

Para utilizar no forno, parece que o melhor é colocar os alimentos do lado brilhante do papel de alumínio. Isto porque, como explica Bárbara, este lado vai refletir o calor gerado, devolvendo-o aos alimentos e fazendo com que fiquem prontos mais depressa. O lado brilhante é também mais liso e, por isso, os alimentos não ficam colados.

Já o lado baço deve estar em contacto com alimentos que vão ser refrigerados ou congelados pois este ajuda a manter a frescura por mais tempo.

Veja no vídeo a explicação de Bárbara Cabral Moreira.