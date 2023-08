Vídeo mostra momento assustador em que homem fica preso num escorrega de um parque aquático

Há um novo vídeo viral no TikTok que está a assustar os internautas. Um homem filmou-se a descer um escorrega num parque aquático e a ficar preso a meio.

Foi no parque aquático Escape Theme Park, na Malásia, que o episódio terá acontecido, explica o Today Online. Jami, que foi quem partilhou o vídeo que já conta com perto de 60 milhões de visualizações, mostra-se a preparar-se para andar no escorrega. Quando a porta no chão se abre, cai no túnel de plástico e parece correr tudo bem.

Poucos segundos depois de ter começado a descida, Jami para no meio do túnel, mas ao movimentar-se consegue voltar a descer.

O momento dura pouco e vemos o homem a parar mais uma vez. Claramente assustado, dá algumas voltas de gatas, dentro do túnel de plástico, até que começa a pedir ajuda.

A sorte estava do lado deste aventureiro já que ficou preso perto de uma porta de acesso e foi rapidamente retirado do escorrega por um funcionário do parque.

O vídeo tem recebido vários comentários. Há quem diga que entrou em pânico a ver as imagens ou que a sua claustrofobia não iria permitir que lidasse com a situação. Houve ainda quem dissesse que o problema se deu por causa da roupa de banho de Jami.

Veja o momento no vídeo abaixo.