“Perdi 20 quilos só com estes 5 hábitos.” Mulher revela como conseguiu emagrecer sem esforço

Perder peso pode muitas vezes ser uma batalha inglória. Nem sempre é fácil perder aqueles quilos a mais e todas as dicas podem ajudar e fazer a diferença. Uma mulher partilha como conseguiu perder 20 quilos adotando cinco novos hábitos.

Foi no início do ano que Mary Ann J Allen, criadora de conteúdos que tem o canal de YouTube The Frugal Chef, decidiu mudar algumas coisas nas suas rotinas e incorporou cinco novos hábitos que, garante num texto escrito para a Newsweek, estão a fazer toda a diferença na sua vida.

Graças a estas mudanças, Mary Ann conseguiu até agora perder 20 quilos, sem voltar a ganhá-los. Garante que não tem feito esforço e não deixou de comer nada.

Veja na galeria quais são os cinco hábitos que estão a fazer a diferença na vida de Mary Ann. Também pode ver no vídeo (em inglês).