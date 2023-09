Aprenda a aproveitar a casca do pepino para ter as plantas mais bonitas do que nunca

Para quem tem plantas em casa, há um legume que vale ouro: o pepino, mais concretamente as suas cascas. Parece que há várias formas de utilizar aquilo que muita gente põe no lixo para dar mais saúde e vitalidade às suas plantas de casa.

De acordo com um vídeo partilhado por Armen Adamjan no seu TikTok @creative_explained, as cascas de pepino ajudam as plantas a crescer e são um aliado contra os ácaros.

Descubra as três formas de utilizar as cascas de pepino na galeria ou, em alternativa, no vídeo abaixo (em inglês).