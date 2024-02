Conhecidas como “cãezinhos de bolso”, as ratazanas ganham cada vez mais fama enquanto animais de estimação

Odiadas por muitos, mas adoradas por cada vez mais pessoas. Não param de aumentar as contas de redes sociais de tutores de ratazanas domésticas que mostram como este é um animal de estimação incrível, com capacidade de criar excelentes ligações afetivas com os humanos. Além disso, são muito inteligentes.

Por isso mesmo, e devido ao seu tamanho, são já conhecidas por “pocket puppies”, o que traduzido literalmente significa “cãezinhos de bolso”. A responsável pelas contas de TikTok, Instagram e YouTube @friendlyratforecast é uma das influencers que mais promovem esta espécie enquanto companheira dos humanos.

E, em resposta à pergunta de um utilizador, sobre por que razão são as ratazanas conhecidas como cãezinhos de bolso, a tutora responde sobre o comportamento destas “pequenas bolinhas caóticas que são tantas vezes incompreendidas e estereotipadas negativamente”.

“As ratazanas são conhecidas por ‘pocket puppies’ porque frequentemente se comportam e têm as mesmas características dos cães”, começa por responder. “Elas formam fortes laços com os seus tutores e seguem-nos para todo o lado, mostrando verdadeira alegria sempre que os ‘seus’ humanos chegam a casa”, descreve.

A forma como demonstram afeto também é semelhante à dos cães: “Elas lambem, cuidam dos donos e gostam de estar aninhadas neles”, afirma. “Algumas chegam mesmo a abanar a cauda quando estão felizes, embora seja um comportamento raro, que pode até estar relacionado com tensão”, prossegue.

No que diz respeito à inteligência, as ratazanas são também “muito fáceis de treinar e podem aprender vários truques, andar à trela e até serem treinadas a fazer as necessidades em caixa.” São também parecidas em alguns aspetos com os gatos, já que gostam de trepar, saltar, cuidar do próprio pelo.

Comprove no vídeo e percorra a galeria para saber quais os benefícios, segundo os veterinários, de adotar uma ratazana.