Um dos bichos mais odiados pelos humanos é um dos melhores animais de estimação que pode ter

As ratazanas – na maioria das vezes associadas a sujidade e até a agressividade – são também criadas como animais de estimação e vão ganhando popularidade e conquistando o seu lugar no mundo dos vídeos ‘fofinhos’ de animais nas redes sociais. Falamos da versão doméstica da ratazana que, ao contrário da selvagem, é uma incrível companheira para os humanos.

A verdade é que, garantem os especialistas, as ratazanas são animais de estimação muito asseados, inteligentes e transformam-se em companheiros muito divertidos para as pessoas. Há ratazanas que são autênticas heroínas, como a Magawa, a ratazana que ajudou a encontrar mais de 100 minas no Camboja, outras que são terapûticas, como as que ajudam crianças e adultos com problemas de saúde mental ou deficiência motora, e outras de assistência como as de uma mulher com uma condição neurológica nos Estados Unidos, cujas ratazanas alertam para o caso de sofrer uma crise de espasmos.

De acordo com a especialista Sarah Armstrong, da rede de hospitais veterinários e centros de adoção Humane Pensilvânia, existem cinco principais benefícios (entre outros!) de optar pelas ratazanas domésticas para animais de estimação.

