Receitas para 'air fryer'? Mostramos em vídeo como fazer frango crocante

Ingredientes

1 c. chá sal;

3 dentes de alho picados;

20gr tomilho picado;

Sumo 1 limão;

2 c. sopa azeite;

300gr asas de frango.

Preparação

1. Comece por fazer o tempero, numa taça junte o sal, o alho, o tomilho, o sumo de limão e o azeite. Envolva bem os ingredientes.

2. Pincele as asas de frango com o preparado anterior. Coloque as asas de frango na air fryer, e programe 20 minutos a 200º. A meio tempo vire as asas. (Se não tiver air fryer pode levar as asas de frango ao forno durante 30 minutos).