Fazer pão com chouriço em casa? É muito mais fácil do que pensa!

Pão com chouriço

É possível fazer pão com chouriço em casa? Sim, e é mais fácil do que pensa. Partilho convosco a minha receita da pão com chouriço. Uma receita que agrada a miúdos e graúdos.

Ingredientes

500gr farinha;

11gr fermento padeiro;

1 c. chá sal;

350ml água morna;

200gr queijo ralado;

250gr chourição.

Preparação

1. Num recipiente junte a farinha, o fermento, o sal e a água morna. Amasse a massa, e deixe levedar durante 45 minutos.

2. Numa superfície, polvilhada de farinha, estique a massa de modo a criar um retângulo. Sobre a massa disponha o chourição e polvilhe com queijo ralado. Enrole, e corte 6 fatias.

3. Coloque as fatias numa tabuleiro forrado de papel vegetal, e leve ao forno, pré-aquecido a 200º, durante 40 minutos.