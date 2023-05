Como fazer pão na airfryer: esta receita é simples e fica deliciosa

E quando acaba o pão sem estarmos à espera? Entre as muitas receitas que pode fazer na airfyer, ter sempre um pão quentinho e acabado de fazer é uma das mais úteis. Siga os passos da receita simples do site espanhol ’20 minutos’.

Ingredientes

Farinha de força para pão (500 gr)

Fermento (40gr)

Água morna (300ml)

Sal (12gr)

Açúcar

Azeite

Preparação

Misture a água morna e o fermento e mexa até que se dissolva.

Numa tigela de inox, misture a farinha, o sal, uma pitada de açúcar, um fio de azeite e a água com o fermento dissolvido.

Amasse até obter uma massa consistente, adicionando farinha até conseguir a consistência desejada (quando a massa deixar de se colar aos dedos).

Polvilhe farinha no tabuleiro da cozinha e amasse durante 5 minutos.

Faça uma bola e cubra com farinha. Deixe dentro do tabuleiro, cubra com um pano e deixe descansar durante uma hora.

Aqueça a Airfryer durante 5 a 10 minutos e coloque a bola. Programe 45 minutos a 180°C. Não abra a airfryer enquanto o pão está lá dentro, pois o calor irá sair.