Este rolo estaladiço surpreende-nos com um interior cremoso de queijo. Aprenda a fazer!

Rolo de queijo e presunto

Este rolo de queijo de cabra, presunto e paio do lombo é uma verdadeira delícia. Uma ótima sugestão para servir de entrada, ou como refeição principal acompanhado por uma boa salada.

Ingredientes

200gr água morna,

150gr queijo cabra;

12gr fermento padeiro;

400gr farinha de trigo;

10 fatias presunto;

10 fatias paio;

2 c. sopa iogurte natural;

Sal;

1 c. sopa alecrim;

1 c. sopa azeite.

Preparação

1. Junte o queijo de cabra, o fermento e a água morna, e triture tudo. Adicione a farinha, e amasse.

2. Estique a massa formando um retângulo. Barre a massa com o iogurte, e disponha as fatias de presunto e paio do lombo. Enrole a massa de forma a criar um chouriço.

3. Dê uns cortes na massa, pincele com azeite, e polvilhe com sal e alecrim. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 60 minutos.