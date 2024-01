Combinámos queijo, mel e nozes em massa folhada e saiu esta delícia

Queijo de cabra, mel e nozes: uma combinação que faz crescer água na boca. Este folhado é fácil de preparar, e é delicioso.

Ingredientes

1 massa folhada de compra;

200gr queijo de cabra,

150gr nozes;

1 c. sopa mostarda;

2 c. sopa mel;

1 c. sopa tomilho picado.

Preparação

1. Corte o queijo em pequenos cubos. Numa taça junte o queijo, a mostarda, as nozes, o mel e o tomilho. Envolva tudo.

2. Estique a massa folhada, e corte em tiras deixando um retângulo ao meio. Disponha o recheio sob o retângulo, e sele a massa alternando entre as tiras da direita e da esquerda. Pincele com geme de ovo ou leite magro, e decore com nozes.

3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até a massa estar douradinha.