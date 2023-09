“Comprei esta cómoda por 30 e vendi por 650”. Como transformar velharias em rendimento extra

Michelle McRae tem uma loja online no site Etsy, na qual vende peças únicas e sofisticadas. Mas, na verdade, as peças que vende na sua Shelly Chic Boutique já tiveram outra vida. A norte-americana mostra em vários vídeos, na sua conta de Instagram com quase 400 mil seguidores, como transforma móveis antigos em peças que passam a valar largas centenas de dólares.

É o caso de uma cómoda que Michelle conta ter comprado por 30 dólares (cerca de 28 euros) e ter vendido por 650 dólares (609 euros). Pelo meio, gastou 65 dólares (60 euros) em material e despendeu 10 horas de trabalho.

“Comprei esta cómoda no Facebook Marketplace e percebi, depois, que pertencia à querida professora do pré-escolar da minha filha. Que alegria foi restaurá-la e saber que seria amada por muitos mais anos. Adorei conhecer a compradora e adorei porque ela amou a cómoda tanto quanto eu”, escreveu na partilha do vídeo, que mostra o processo de restauro.