Concorrente da Primark e da Kiabi chega (finalmente) a Portugal. Saiba o que vai poder comprar

Chama-se Zeeman e é uma multinacional neerlandesa que já existe desde 1967, mas que só agora abre a primeira loja física em Portugal. Além da roupa para adultos e crianças, tal como as concorrentes Primark e da Kiabi, também tem uma secção de artigos para casa, trazendo a novidade dos produtos de limpeza.

A primeira loja no nosso país é inaugurada nesta quarta-feira, 26 de abril, em Matosinhos. Mas, para quem está longe desta cidade, pode recorrer à loja online, que estará disponível a partir de junho. A Zeeman tem mais de 1.300 lojas em oito países e chega finalmente a Portugal.

“Estamos muito entusiasmados por finalmente chegarmos a Portugal, que será um país importante para a nossa estratégia de expansão na Europa," disse René de Lege, Director Sales, Real Estate & Construction da Zeeman, num comunicado emitido pela empresa. "Somos conhecidos na Europa pela qualidade do nosso vestuário e dos nossos básicos para o dia-a-dia, ao preço mais baixo possível, e pretendemos trazer o mesmo conceito a Portugal. Somos capazes de apresentar estes preços baixos porque mantemos tudo simples. Como resultado, não realizamos muitas promoções, pois os clientes podem contar com os nossos preços baixos todos os dias."

É possível comprar barato sem exploração laboral e sem prejudicar o planeta?

Uma t-shirt de criança por 2.99 euros e um pacote de quatro meias por 4.99 euros permitem que haja responsabilidade social e sustentabilidade? No site oficial da Zeeman pode ler-se como a cadeia garante conseguir fazê-lo, graças à mentalidade que chamam de “zuinig”, que significa ser respeitoso e parcimonioso com as pessoas, o ambiente e a sociedade.

Nos Países Baixos, a empresa foi nomeada Sustainable Retailer of the Year 2021, Retailer of the Year 2022 e também Melhor Revendedor de Roupa para Bebé e Criança durante muitos anos consecutivos. “A filosofia da marca é vender vestuário e produtos têxteis fabricados com responsabilidade e qualidade, ao preço mais baixo possível. Isto também faz da Zeeman uma marca social, assegurando que os seus produtos são acessíveis para todos, especialmente para quem tem orçamentos mais limitados e por vezes tem dificuldade em comprar produtos sustentáveis”, pode ler-se no comunicado.

Percorra a galeria para ver alguns dos produtos mostrados no site da loja, que ainda não está disponível para compras.