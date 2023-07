Eduardo Santini em entrevista: "Temos sempre presente o espírito do meu avô"

Neto do fundador da marca, Eduardo Santini é, desde 1990, o herdeiro da arte de fabricar um gelado artesanal com mais de 70 anos de história. Expandir a marca, sem esquecer a tradição tem sido sempre uma das prioridades do empresário que quer preservar a cultura de “ir ao Santini”.

Desde que o seu avô abriu a primeira loja Santini no Tamariz, que a principal prioridade do negócio sempre foi manter a qualidade dos gelados. Hoje em dia, com diversas lojas, o propósito da Santini mantém-se inalterado, bem como a receita que é igual há mais de 70 anos, explicou Eduardo Santini.

Eduardo Santini foi “provando” do negócio desde jovem, primeiro ao lado do avô, a quem ia ajudando nas férias de verão e, depois, ao lado do pai, já mais profissionalmente.

Em 2009 assumiu uma liderança partilhada com Martim de Botton, filho do presidente da Logoplaste, Filipe de Botton, que comprou 50% da geladaria de origem italiana. A partir daí começaram a dar passos largos para a expansão da marca que conta atualmente com 12 lojas entre Lisboa e Cascais, e na cidade do Porto.

Três gerações a aperfeiçoar gelados e a abrir mais lojas. Qual o segredo para manter uma marca como a Santini?

Sendo uma empresa familiar existe sempre uma grande preocupação em tudo o que fazemos. Seja a selecionar matérias-primas, seja no contacto com clientes, seja na criação de novos sabores temos sempre presente o espírito do meu avô. O crescimento da marca alinhado com a estratégia de expansão, tem-se traduzido na abertura de novas lojas por toda a cidade, de forma a estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes. A Santini tem à data 12 lojas entre Lisboa e Cascais, e na cidade do Porto.

Quando teve o seu primeiro contacto com os gelados? Foi “casamento” à primeira vista?

Assim que saí da maternidade, e mesmo antes de ir para casa, fui à loja (Valbom) e deram-me a provar uma colher de gelado… pelo que diria … desde sempre.

Quais têm sido os maiores desafios?

Os desafios são diários, desde a seleção das melhores matérias-primas no mercado, à manutenção da receita que é igual há mais de 70 anos, ao serviço que prestamos nas lojas e que caracteriza os nossos valores familiares e de tradição. Os dois anos de Covid foram uma provação, a empresa teve de se ajustar à nova realidade e criar novos canais de venda. Fortalecemos nessa altura a nossa componente digital e de delivery, de forma a nos mantermos próximos dos nossos clientes. Abrimos portas a novos parceiros e criámos novos produtos, de forma a alargarmos o nosso leque de canais de venda.

Como se consegue expandir a marca, inovar e manter a tradição que lhe é caraterística? Alguma coisa fica para trás?

Inovamos sempre seguindo e respeitando as premissas da marca… Qualidade, tradição e inovação. Asseguramos as melhores matérias-primas disponíveis do mercado, de forma a manter a qualidade do produto, ao mesmo tempo que procuramos criar sabores diferentes e fora do vulgar, de forma a criar sempre a melhor experiência de consumo para o cliente. A tradição mantém-se, pois a gestão da marca continua a ser familiar. Entre a família Santini e a família Botton, mantém-se unida a gestão de todos os processos e etapas de crescimento, prova é que todas as lojas Santini são lojas próprias, não temos política de franchising.

Os clientes são fiéis aos sabores tradicionais da Santini ou preferem os novos sabores?

Temos clientes que são fiéis há mais de 10, 20, 30 anos! Procuramos sempre manter os sabores tradicionais inalterados para agradar aos clientes mais tradicionais, e inovamos com sabores diferentes para manter a originalidade e nos distinguirmos num mercado e negócio com crescente concorrência.

Como definem o cliente Santini?

Os nossos clientes não têm tipo. São homens, mulheres, adultos, crianças, avós, famílias inteiras que sempre criaram o hábito de “ir ao Santini”. A forte componente emocional da marca, sempre associada ao seu fundador, Attilio Santini (meu avô), faz com que seja uma tradição passada de geração em geração. É alguém que identifica a qualidade do produto, que se preocupa em identificar os ingredientes com que são feitos e que se identifica com a história e com a “herança familiar” que uma ida ao Santini representa. A nossa história é única.

O negócio dos gelados deixou de ser sazonal? Como contrariam a sazonalidade?

Apesar de ser sazonal, temos notado um decréscimo desta tendência. Também talvez por ao longo do tempo termos aberto diversas lojas, sempre com a preocupação de estarmos mais acessíveis para todos os clientes. Para combater a sazonalidade, temos também criado diversos produtos para além do gelado, para aumentar a oferta para quem visita uma loja Santini, desde a pastelaria, bebidas, bolos, chocolates, entre outros.

Qual o legado que quer deixar com a marca Santini?

O nosso legado tem sido e sempre será o mesmo do meu avô – manter a qualidade do produto inalterada, manter a ida a uma loja Santini como uma experiência e não apenas “comer um gelado”, manter o atendimento ao cliente tradicional, que sempre caracterizou a marca. Neste momento podemos orgulhar-nos de que os nossos clientes não dizem que vão comer um gelado, mas sim vão “comer um Santini”.

Que novidades podemos esperar da Santini?

Novos sabores, novos produtos, novos locais e parcerias…Estamos em constante inovação e expansão da marca.

Quais os planos futuros de expansão da marca? A internacionalização está nos planos?

A nossa estratégia passa por ir analisando as oportunidades disponíveis ao mesmo tempo que avaliamos a nossa capacidade de crescimento. De momento, não está prevista a abertura de lojas próprias Santini fora de Portugal.

Que conselhos daria a um jovem empreendedor nos dias de hoje?

Formação, aprendizagem, ambição, perseverança e consistência.

Esta entrevista foi realizada no âmbito da colaboração com o Link to Leaders