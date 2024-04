Sexualidade: estudo conclui que os homens se sentem mais viris quando isto acontece

Um estudo norte-americano publicado no Archives of Sexual Behavior concluiu que a maioria dos homens, principalmente os mais jovens, experienciam sentimentos de virilidade e sentem-se mais competentes enquanto homens quando as suas parceiras sexuais atingem o orgasmo através de penetração ou estimulação realizada por eles, quando comparado com brinquedos sexuais.

Os jovens adultos que participaram neste estudo relataram sentimentos de autoconfiança e realização pessoal por a sua parceira ter sentido prazer e orgasmo com ações e gestos proporcionados por eles, quando comparado com a utilização de brinquedos sexuais. Por outro lado, se a parceira não atinge o orgasmo, alguns homens revelam sentir-se desapontados e consideram o encontro sexual mal-sucedido por sua responsabilidade.

Os participantes completaram uma avaliação e foram aleatoriamente designados para um dos três cenários experimentais, instruindo-os a imaginar a sua parceira a atingir o orgasmo através de diferentes formas: relação sexual com penetração, estimulação manual/oral por parte do homem ou uso de vibrador.

Os resultados mostraram que aqueles que imaginaram a sua parceira a atingir o orgasmo durante uma relação sexual ou estimulação realizada por eles relataram sentir-se “mais masculinos” e com um “maior sentido de realização” em comparação com aqueles que imaginavam o orgasmo através do uso de um brinquedo sexual.

O estudo contou com a participação de 193 estudantes universitários do sexo masculino, matriculados num curso de Psicologia de uma grande universidade dos Estados Unidos. Todos os participantes se identificaram como homens heterossexuais, na sua maioria com idades entre os 18 e 24 anos.

"Os resultados deste estudo indicam que homens jovens adultos universitários veem os orgasmos femininos como uma realização e um reflexo da sua masculinidade. Como este tipo de pressão de desempenho foi observada para interferir com a função sexual dos homens, estes resultados sugerem que haja uma melhor educação sexual para ajudar os homens a separar os orgasmos das suas parceiras e os sentimentos que têm sobre si mesmos", concluíram os autores do estudo, citados na revista de saúde mental PsyPost.