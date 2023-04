Avó esquece-se de neta fechada no carro, meses depois de outro neto ter morrido ao seu cuidado

Uma mulher de 65 anos está a ser acusada de homicídio, nos Estados Unidos, depois de ter deixado a neta de apenas sete meses no automóvel com as janelas fechadas, num dia quente. A morte da neta ocorre menos de um ano depois de um outro neto da mulher ter morrido afogado, também quando estava ao seu cuidado.

Tracey Nix deixou Uriel dentro do carro enquanto tocava piano na sua casa, escreve a revista People. As autoridades informaram a mesma revista que a mulher ter-se-á esquecido da neta no carro durante toda a tarde até um dos seus outros netos chegar a casa, num dia com temperatura máxima de 32 graus.

O marido da mulher encontrou a bebé no carro, já sem vida, e tentou reanimá-la, mas sem sucesso.

A mãe da criança, Kaila Schock, diz que pediu à mãe que tomasse conta da filha enquanto ia ao cabeleireiro. “Pensar nos últimos momentos da sua vida, como mãe, dá-nos a volta ao estômago”, disse à estação televisiva WFTS.

A família tinha vivido já uma tragédia semelhante em 2021, quando alguns dias antes do Natal, outro filho de Kaila morreu ao cuidado da avó, afogado num lago próximo enquanto a mulher dormia. “Não houve tempo para processar a morte do meu filho antes do nascimento da minha filha”, disse Kaila, referindo-se ao facto de estar grávida de seis meses quando morreu o primeiro bebé.

Apesar de Tracey não ter sido considerada culpada da morte do neto, pois “não havia provas para estabelecer negligência culpável”, a mulher enfrenta agora acusações pela morte da neta. O advogado da mulher falou à WTFS: “Lá porque alguém morreu não quer dizer que alguém tenha de pagar. Foi obviamente um acidente e a questão é - a negligência é culpável?”.