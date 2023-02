Homem morreu após ataque de galinha agressiva

Um homem morreu depois de ter sido atacado por uma galinha agressiva que tinha sido transferida para a sua propriedade depois de ter atacado uma criança, avança o site irlandês Irish Examiner.

A investigação à morte de Jasper Kraus concluiu que o homem foi atacado por uma galinha da raça Brahma.

De acordo com as equipas de emergência, o homem estava caído no chão da cozinha numa poça de sangue e tinha um ferimento na parte de trás de uma das pernas.

De acordo com a autópsia, o homem sofreu uma perfuração na perna esquerda que causou uma hemorragia descontrolada. A filha, que encontrou o pai ferido e chamou os serviços de emergência, relata que havia um rasto de sangue do galinheiro até à cozinha, onde estava caído.

A galinha vivia há pouco tempo na propriedade deste homem, precisamente porque já tinha atacado a neta ainda criança.