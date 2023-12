É assim que se faz uma tarte de maçã deliciosa na air fryer

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

Apetece-lhe algo doce, mas está sem ideias? Se tem uma air fryer em casa, temos a receita perfeita: tarte de maçã. Esta sobremesa, que dá para uma ou duas pessoas, é muito simples, mas ainda assim deliciosa. Além disso, é uma forma de aproveitar aquela maçã que ninguém come.

A receita foi partilhada por Marisel Orozco no seu Instagram @marisel.orozco e é apresenta como o lanche, sobremesa ou pequeno-almoço perfeito para quando se está em modo preguiçoso. Isto porque é rápido de se fazer e não tem de se preparar a base. É só usar uma tortilha de trigo, pôr o recheio e deixar cozinhar na air fryer.

Veja o vídeo com a receita e aprenda a fazer esta deliciosa tarte de maçã na air fryer.

Tarte de maçã na air fryer

Ingredientes

Uma maçã cortada em fatias fina

Uma tortilha de trigo

1 ovo grande

Duas colheres de sopa de iogurte grego natural

70 g de natas

Canela em pó q.b.

Preparação

1. Misture o ovo com o iogurte e com as natas e adicione a canela em pó que desejar.

2. Coloque a tortilha num recipiente que possa ir à air fryer e distribua metade das maçãs por cima da tortilha.

3. Verta a mistura de ovo, natas e iogurte e coloque o resto das maçãs por cima.

4. Leve à air fryer por 10 minutos a 200 ºC.

5. Sirva quente ou fria, com um fio de mel por cima.