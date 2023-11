Castanhas iguais às da rua? Com este truque e 25 minutos na air fryer ficam perfeitas

Nos dias frios, há pouca coisa melhor do que castanhas quentinhas. E se acha que é impossível fazê-las em casa tão boas (e fáceis de descascar) como as que se compram na rua, então este artigo é para si. Há uma forma de fazer castanhas perfeitas sem sair do conforto da sua casa.

A receita é partilhada pelo chef Tiago Silva, da página de Instagram @qchef_ochefemtuacasa, que garante que se a seguir à risca, não há como falhar: vai ter castanhas amarelinhas e a casca vai sair facilmente!

Veja no vídeo como fazer castanhas.

Castanhas assadas na air fryer

Ingredientes:

1kg de castanhas

2 punhados de sal

Água a ferver

Preparação:

Comece por fazer um corte na horizontal na parte de baixo das castanhas;

Colocar as castanhas com água a ferver durante 20 minutos;

Retire a água e, sem secar as castanhas, coloque-as na travessa da air fryer;

Acrescente o sal e leve à air fryer por 25 minutos a 185 ºC. Se preferir, pode colocá-las no forno por 35 minutos a 185 ºC.