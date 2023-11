Sabia que pode fazer ovos cozidos na air fryer? Ficam perfeitos e fáceis de descascar

Quem tem uma air fryer, garante que foi uma das melhores compras que fez nos últimos tempos. E não é difícil perceber porquê. Este pequeno aparelho de ar quente parece ser perfeito para cozinhar um sem fim de receitas. E agora descobrimos uma nova possibilidade: fazer ovos cozidos na air fryer.

Se calhar a ideia de colocar ovos crus na air fryer parece assustadora… afinal, quem nunca ouviu as histórias de terror sobre ovos no microondas? No entanto, a tecnologia do pequeno forno é diferente, o que permite cozinhar ovos perfeitos.

Além disso, como explica Laura Miner do blog Cook at Home Mom, ovos “cozidos” na air fryer são os mais fáceis de se descascar. E não há nenhum truque especial para que isso seja possível.

Tal como em água, é possível fazer ovos cozidos mais mal passados ou mais bem passados, e o segredo está no tempo que se deixa a cozinhar.

Como fazer ovos cozidos na air fryer

Comece por pré-aquecer a air fryer a uma temperatura de 135 ºC (se não for possível, coloque na temperatura mínima).

Coloque os ovos no cesto deixando espaço entre eles para que o ar possa circular livremente.

Na receita de Laura, um ovo cozido com a gema ainda crua precisa de ficar entre 9 e 11 minutos ; com a gema mal passada entre 12 e 13 minuto s e bem cozidos entre 13 e 15 minutos . Dependendo da air fryer, estes tempos podem variar, por isso nada como ir testando.

Depois de cozidos, coloque os ovos numa taça com água e gelo para parar a cozedura e facilitar depois a descasca.

Esta técnica para cozer ovos está a tornar-se cada vez mais popular e há já várias pessoas a partilhar este truque nas redes sociais. Veja alguns vídeos a explicar como se podem fazer ovos cozidos na air fryer.