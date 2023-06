Filha de Eminem casou-se e partilhou a cerimónia com os fãs

Alaina Marie Scott, uma das filhas do rapper Eminem, casou-se com o seu namorado de longa data e teve a irmã, Hailie Jade Scott, como dama de honor.

A norte-americana, de 30 anos, deu o nó em Detroit, nos Estados Unidos, e partilhou as imagens com os seguidores no Instagram. O casal estava noivo desde 2021. "Este momento. Esta vida. Sim, 100 vezes. EU AMO-TE”, escreveu depois do pedido.

Alaina foi adotada por Eminem no início dos anos 2000. A sua mãe biológica, que morreu de overdose após anos de dependência da heroína, era irmã da mulher do músico. Eminem falou sobre a adoção m 2004, à revista Rolling Stone, como recorda a People : "Tenho a custódia total da minha sobrinha". "A minha sobrinha faz parte da minha vida desde que nasceu", disse.

Veja as imagens do casamento: