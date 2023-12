Truque da laranja no radiador está a conquistar milhares de casas espanholas

O truque da laranja e do radiador, que está a conquistar os espanhóis, é uma técnica caseira para manter a casa com um aroma fresco e agradável, especialmente durante os meses de inverno, como escreve o El Español.

Quando os meses mais frios do ano chegam, é inevitável recorrer a sistemas de aquecimento para manter o conforto dentro de casa. Dependendo do número de pessoas que residem na casa e do tempo que a casa fica sem ventilação, o ambiente pode ficar “carregado”. Nesses casos, existem vários truques e recomendações para melhorar a qualidade do ar e trazer aromas mais agradáveis.

Um desses truques é o da laranja e do radiador que conquistou “nuestros hermanos”. O El Español explica como funciona este truque e como pode começar a colocá-lo já em prática na sua casa.

Precisa apenas de uma laranja para este método, através da qual poderá livrar-se do aroma de um ambiente “abafado” ou do cheiro provocado por cozinhados mais intensos. Além da recomendação habitual de abrir as janelas para ventilar, por vezes não é possível fazê-lo, e é aí que entra a utilidade deste truque com a laranja. Neste caso, basta colocar a casca da laranja sobre o radiador (pode utilizar papel vegetal por baixo) para que a essência cítrica se espalhe pela casa, eliminando qualquer tipo de odor desagradável. Pode usar quantas laranjas desejar nos diferentes radiadores, dependendo da intensidade desejada, e, se preferir, pode fazer o mesmo com limões.

Além deste truque, existem outras opções para perfumar a casa de forma simples e com métodos caseiros. Por exemplo, pode ferver cascas de laranja e limão numa panela com 500 ml de água durante pelo menos 10 minutos, permitindo que o aroma cítrico se espalhe pela casa, refere ainda o mesmo site espanhol.