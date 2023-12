Saiba porque nunca deve deixar o aquecedor ligado a noite toda no quarto

À medida que as temperaturas vão descendo ao longo do inverno, existe a tentação de deixar aquecedores ligados durante toda a noite no quarto. Porém, os especialistas em sono alertam que o aquecimento nunca deve ser deixado ligado ao longo de toda a noite.

A consultora de sono da ‘The Sleep Works’, Maryanne Taylor, explica à Sky News que dormir num ambiente excessivamente quente pode perturbar a regulação natural da temperatura corporal, resultando num estado de maior vigília e impacto no sono profundo e restaurador. E

De acordo com artigo da Sky News, vários estudos indicam que pessoas com insónias frequentemente apresentam níveis elevados de temperatura corporal quando se deitam, o que dificulta a conciliação do sono.

Por isso, para optimizar a qualidade do sono, os especialistas recomendam reduzir a temperatura do corpo tomando um banho ou duche quente entre 40 minutos a uma hora antes de se deitar. Esta redução na temperatura corporal facilita a produção da melatonina, a hormona do sono, que pode ser inibida em ambientes de sono excessivamente quentes.