Lembra-se de Arnold Schwarzenegger assim? Aos 75 anos, ator brilha na Netflix

Arnold Schwarzenegger, que completa 76 anos a 30 de julho, ficou conhecido tanto pelo talento na representação como pelos seus músculos. Homem com várias facetas na vida, foi culturista, empresário, político, ator e realizador.

Ficou célebre nos anos 80 e 90 em filmes como ‘A Lenda do Talismã’, ‘Júnior’, ‘Gémeos’ ou ‘O Exterminador Implacável’. Schwarzenegger foi ainda Governador da Califórnia, nos Estados Unidos, entre 2003 e 2011 e integrou a lista de 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time em 2004 e 2007. É republicano, mas declarou publicamente não se rever no pensamento de Donald Trump.

Podia já estar recolhido e longe das luzes da ribalta, mas continua a ter peso em Hollywood. Recentemente, confirmou a segunda temporada da sua primeira série. ‘Fubar’ conta com Arnold Schwarzenegger e a primeira temporada está disponível na Netflix. O ator veste a pele de um agente da CIA que, à beira da reforma, descobre que a filha é também agente secreta e acabam juntos em missão.

Também na Netflix está disponível “Arnold”, uma série documental de três episódios que aborda a vida de Schwarzenegger em três vertentes: a de atleta, a de ator e a de político. Nesta viagem pela sua vida, o ator recorda a sua educação na Áustria e o início da sua vida nos Estados Unidos, assim como o percurso até à ribalta. Entre a muita atenção mediática, escândalos e problemas matrimoniais, esta série reflete ainda os oito anos do ator enquanto governador da Califórnia.