Saiba por que deve lavar mais vezes a roupa com água fria. Esqueça os 40 graus

Será necessário programar temperaturas acima dos 40 graus sempre que lavamos a roupa? Há situações em que a água quente é imprescindível, mas não é preciso lavar com água quente em todas as situações. Lavar a frio tem várias vantagens, como uma poupança no consumo de energia até 50% e a preservação da qualidade dos tecidos das peças lavadas. Lavar a baixas temperaturas também evita que as roupas encolham

O site francês Vie Pratique explora esta questão e deixa informações relevantes que devem pesar quando estamos a decidir a temperatura a programar na máquina de lavar roupa:

A maioria dos têxteis prefere baixas temperaturas para lavagem. Isto preserva a estrutura dos tecidos e mantém as cores brilhantes. Lavar a baixas temperaturas também evita que as roupas encolham, prolongando a sua vida útil e, portanto, gerando também poupança.

O aquecimento de água é o que mais pesa na totalidade do consumo de eletricidade quando se utiliza a máquina de lavar roupa. Lavar a 30°C em vez de 60°C; por exemplo, pode reduzir o consumo de eletricidade para metade. Reduzir a temperatura em mais 10°C oferece uma redução adicional de 30%. Reserve as lavagens a quente para os horários em que a energia é mais barata, caso tenha um tarifário diferenciado.

Um especialista em eletrodomésticos ouvido pelo mesmo site francês explicou que a lavagem a frio é suficiente para a maioria dos têxteis pouco sujos, como t-shirts, calças e camisas usadas durante um ou dois dias sem nódoas. Máquinas recentes e detergentes adaptados a baixas temperaturas aumentam ainda mais a eficácia da lavagem. Já para roupas muito sujas ou com nódoas, continua a ser recomendado um programa mais quente para eliminar eficazmente bactérias e nódoas difíceis, como lama ou gordura. Também as peças que precisam de desinfeção, como lençóis e toalhas, devem ser lavados a uma temperatura mínima de 60°C para eliminar bactérias.

Se quer desinfetar a roupa de cama sem usar temperaturas elevadas, pode também adicionar algumas gotas de óleo essencial de árvore do chá à lavagem. Este óleo é reconhecido pelas suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, ajudando assim a higienizar a roupa.

Para manter a própria máquina de roupa corretamente higienizada, recomenda-se realizar um ciclo de 90°C com bicarbonato de sódio e vinagre branco mensalmente.