Se quer ter toalhas macias como novas nunca mais use amaciador. Faça isto em alternativa

Toalhas rijas e ásperas: este estado que parece inevitável, graças ao desgaste causado pela exposição aos óleos naturais da nossa pele, à humidade, a detergentes e a horas em estendais expostos ao sol, é na verdade evitável e existem truques para fazer com que os turcos durem mais tempo com aquele toque suave de quando são novos.

Tudo o que precisa é de fazer uma lavagem com alguns produtos de limpeza essenciais, que provavelmente já tem em casa, como escreve o jornal britânico Daily Express.

A especialista em limpeza e influencer Nikki Michelle partilhou com os seus seguidores uma forma de fazer com que as "toalhas baças" pareçam novas em folha.

Remova todas as nódoas

Antes de começar a encher a sua máquina de lavar, dece remover quaisquer nódoas nas toalhas antecipadamente. Pode usar água oxigenada ou percarbonato de sódio para branquear (já à venda em muitos supermercados, como o Pingo Doce ou Mercadona) ou um produto de tratamento de nódoas.

Como encher o tambor da máquina

Não encha a máquina de lavar de forma precipitada e a correr. Deve separar as toalhas, tal como a restante roupa, por cores claras e escuras. É essencial que não encha em demasia o tambor da máquina, sob pena de a roupa não ficar bem lavada (este conselho é válido para todas as cargas de roupa)

Deixe de usar amaciador

A dica mais importante de Nikki Michelle para conseguir toalhas macias é nunca utilizar amaciador de roupa. Parece uma contradição e, muitas vezes, quanto mais rijas ficam as toalhas, mais amaciador usamos: errado. "A melhor forma de manter as suas toalhas frescas, macias e novas é não utilizar amaciador. Repito, não utilize amaciador de tecidos. Este danifica as fibras das toalhas e é isso que as torna mais frágeis”, explica a especialista.

E o que devemos usar? Vinagre branco, garante a especialista, corroborando vários artigos que prestam a mesma informação. O vinagre é até muito mais barato do que o amaciador de roupa e os resultados são muito melhores.

Utilize um óleo essencial

Teme que, ao não usar amaciador, as suas toalhas não fiquem com aquele odor a lavado que tanto gostamos? Experimente adicionar algumas gotas de óleo essencial no compartimento do detergente juntamente com o vinagre. "Se tiver óleo essencial de lavanda, coloque-o no compartimento do detergente e isso impedirá que aquele cheiro a mofo surja se não conseguir secar logo a roupa”. Pesquise previamente sobre a segurança dos óleos essenciais para pessoas e animais de estimação.