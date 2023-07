Hilariante! Homem tenta assaltar salão de beleza mas é ignorado e vai embora [VÍDEO]

Um momento insólito anda a dar que falar nas redes sociais. Uma tentativa de assalto a um salão de estética em Atlanta, nos Estados Unidos, acabou de forma inesperada quando o assaltante exigiu o dinheiro a quem estava no espaço e ninguém reagiu. O momento foi captado pela câmara de segurança.

Nas imagens, pode ver-se o homem com um boné e óculos de sol a entrar no espaço com a mão dentro de uma bolsa como se tivesse uma arma. Aos gritos, exige que lhe entreguem dinheiro, apontando a mala às pessoas que estavam sentadas no estabelecimento.

Ainda terá conseguido tirar o telemóvel a uma das pessoas.

No vídeo, pode ainda ver-se o assaltante a sair do espaço depois de não conseguir nenhuma reação.

O vídeo foi publicado no Facebook do Crime Stoppers Greater Atlanta que refere a Polícia de Atlanta está a pedir ajuda à população para identificar o suspeito. Estão a ser oferecidos até 2 mil dólares a quem partilhar informações sobre o homem que tentou fazer o assalto.