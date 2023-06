Crime chocante contra casal brasileiro em Grândola é notícia no Brasil

Um crime ocorrido no Alentejo está a chocar o Brasil. Allison Gonçalves, um ex-paraquedista brasileiro, de 35 anos, residente em Grândola, foi morto a tiro em casa à frente da mulher grávida. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso e suspeita que o brasileiro pode ter sido morto por engano.

O homicídio aconteceu na madrugada de 25 de junho na cidade do distrito de Setúbal. Três pessoas – dois homens e uma mulher – terão invadido a moradia do casal e, depois de amarrarem a mulher de Alisson, Mayla Pertel, grávida de 17 semanas, terão disparado três vezes contra o brasileiro, duas vezes no tórax e uma nas costas.

A mulher da vítima foi quem ligou para o 112 depois de os criminosos terem saído de casa e teve de ser assistida no hospital devido a ferimentos ligeiros.

De acordo com o 'Jornal de Notícias (JN), uma das hipóteses que está agora a ser analisada pela PJ é a possibilidade de o crime ter sido cometido por engano, já que Alisson não tem qualquer histórico de inimizades ou conflitos.

Os suspeitos do crime já terão sido identificados, mas ainda não foram encontrados.

A morte chocante de Alisson, natural do Rio de Janeiro, tem chocado não só em Portugal como também no Brasil, onde vários meios de comunicação avançaram com a notícia.

"Alisson trabalhava, há anos, em um hotel na região da Comporta. A mulher tem um salão de beleza com o irmão, e, segundo a polícia, não há histórico conhecido de conflito ou inimizades. Além disso, o brasileiro foi militar da Brigada de Infantaria Paraquedista durante sete anos, entre 2007 e 2014, no Rio de Janeiro", escreve a Globo.

Na sua página de Facebook, Mayla Pertel fez uma homenagem ao marido. "Meu amor..Amor da minha vida!! Todos os dias sempre lhe disse que te amava e nesses 10 anos juntos, esse amor só cresceu...e nosso amor se estendeu gerando um fruto que foi gerando com muito amor. Não consigo pensar, raciocinar, viver, continuar a minha vida sem você. Meu amor, você realmente é minha alma gémea", escreveu. "Não consigo acreditar que isso aconteceu contigo...uma pessoa extremamente família, parceiro, amigo, companheiro... e muitas outras qualidades que nem se consegue ser discritas. Meu Deus...minha ficha ainda não caiu, parece que tu vais vir, chegar com sua alegria, e vamos continuar nossas vidas como sempre juntos", declarou.