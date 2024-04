Atenção: se esta luz acender no painel do seu carro deve encostar imediatamente

Cuidados a ter ao conduzir com mais de 60 anos

Uma luz que acende no painel do seu carro pode ser motivo de dúvidas e preocupação. É fundamental compreender o significado destes indicadores para garantir a segurança e o bom funcionamento do veículo.

Embora consultar o manual do proprietário seja recomendado, esta galeria preparada pelo Stars Insider (ver acima) oferece uma abordagem acessível e rápida para entender os símbolos mais importantes do painel e as medidas apropriadas a serem tomadas em cada situação.

Ao perceber o que cada sinal indica, estará mais preparado para lidar com qualquer eventualidade na estrada. Por exemplo, logo o primeiro símbolo que surge nesta lista impõe que encoste imediatamente o carro.

Não subestime a importância destas luzes: elas são pensadas para informá-lo sobre questões críticas relacionadas com o funcionamento do seu veículo, e agir de imediato pode evitar problemas mais graves no futuro.

