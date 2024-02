Faça estas soluções caseiras e borrife as jantes do carro. Os cães vão deixar de as sujar com xixi

Antes de aplicar um repelente de xixi de cão, é importante limpar as jantes onde já houve presença de urina. Para isso, evite produtos como lixívia ou amoníaco, pois estes fazem com que o animal volte a urinar nas mesmas zonas. Opte por produtos mais eficazes e sustentáveis.

Com os produtos de limpeza adequados, no caso da urina, deve utilizar papel absorvente para remover a maior parte do líquido. Após secar, desinfete a região com água e detergentem.

Com as jantes secas, aplique em spray esta solução de repelente caseiro. Ao pensar em repelentes naturais para cães, é crucial incluir ingredientes ou odores desagradáveis para os cães, pois esse é o segredo para afastá-los de certos objetos. Além das jantes, esta receita é válida para vasos, paredes de prédios ou mobiliário de jardim.

Siga estas receitas inofensivas recomendadas pelo site Perito Animal e evite soluções que possam provocar reações alérgicas ou representar riscos para a saúde dos animais.

Os repelentes naturais mais recomendados são:

Repelente natural com limão:

O forte aroma do limão é desagradável para os cães. Misture 100 ml de sumo de limão, 50 ml de água e uma colher de bicarbonato de sódio. Pulverize a solução nas áreas e deixe agir por pelo menos 30 minutos. Repita conforme necessário.

Repelente natural com laranja e outros citrinos:

Substitua o limão por frutas cítricas como laranja, tangerina ou lima. O procedimento é o mesmo. Pulverize a solução e deixe agir. Repita conforme necessário.

Repelente natural com vinagre branco:

Misture uma parte de água quente com uma de vinagre num borrifador. Pulverize a área afetada após a limpeza, deixe agir por 30 minutos e repita se necessário.

Repelente com álcool:

Borrife uma mistura de álcool antisséptico e água para afastar os cães.

Repelente caseiro com água oxigenada:

Misture uma parte de água oxigenada com uma parte igual de água num borrifador. Borrife a solução e passe água após 30 minutos.

Ingredientes PROIBIDOS e tóxicos que podem causar danos aos cães: