Vai poder alugar a casa da Barbie no Airbnb. Imagens da mansão são incríveis [fotos]

O filme “Barbie” está prestes a chegar ao grande ecrã e, para marcar o lançamento, as portas da casa de sonho da boneca mais famosa do mundo, em Malibu, na Califórnia, vão estar abertas para receber alguns hóspedes.

A DreamHouse, como é chamada, é um sonho em cor-de-rosa, não fosse a casa da Barbie. À beira-mar, com uma vista única, a mansão tem pista de dança, uma piscina infinita, uma zona para fazer exercício físico e uma churrasqueira.

Esta é a segunda vez que a casa de sonho em tamanho real surge no site do Airbnb para promover a Barbie. E se da primeira vez a anfitriã era a Barbie, desta vez é Ken quem “recebe” os hóspedes.

Na página da mansão, o boneco dá as boas-vindas ao seu “Kendom” (uma brincadeira entre o nome e a palavra kingdom, que se traduz para reino) e explica que está a aproveitar o facto de a Barbie está fora para permitir que hóspedes passem a noite no seu quarto.

Apesar de a mansão ser a da Barbie, Ken deu uns toques muito especiais a algumas áreas da casa. Há decoração de cowboy e de cavalos, guitarras e jogos por todo o lado e, claro, não podiam faltar patins.

As marcações vão abrir no dia 17 de julho, às 18h de Portugal, e estão disponíveis para que duas pessoas passem uma noite na mansão no dia 21 de julho e 22 de julho deste ano. A viagem para Malibu não está incluída, apenas a noite na DreamHouse.

De acordo com a Bustle, que cita o Airbnb, as estadias vão ser gratuitas.

Veja o trailer do filme "Barbie" que chega às salas de cinema portuguesas a 20 de julho