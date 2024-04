Estes frutos têm mais proteína do que o ovo e o peixe. São perfeitos aumentar a massa muscular

Os alimentos ricos em proteína desempenham um papel fundamental no crescimento muscular e na manutenção de um corpo saudável. E há alguns que são já óbvios para todos como sendo ricos em proteína. E o caso do ovo ou do peixe. Mas, parece estar menos presente para a maioria das pessoas que há alimentos que os superam em proteína. É o caso das amêndoas e dos amendoins.

Os amendoins e amêndoas são um excelente exemplo de um snack saudável e uma óptima fonte de proteína. Com 26 e 21 gramas de proteína por cada 100 grama, respetivamente, os amendoins e as amêndoas superam os ovos e o peixe em conteúdo proteico. Além disso, o seu alto teor de ferro torna-as uma opção ideal para manter uma dieta equilibrada e saudável.

No entanto, estes não são os únicos frutos secos que se destacam pelo seu conteúdo de proteínas e outros nutrientes benéficos. Também os pistácios, os cajus, as nozes e as castanhas do Brasil são excelentes fontes de proteína.

Aliás, os frutos secos, em geral, oferecem uma ampla variedade de nutrientes essenciais, como gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Por exemplo, as avelãs são ricas em vitamina E, um antioxidante que protege as células da deterioração oxidativa, enquanto as castanhas do Brasil são uma excelente fonte de selénio, um mineral importante para a imunidade e saúde cardiovascular.

Saiba a quantidade de proteína aproximada por cada 100 gramas dos seguintes frutos secos: