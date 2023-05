Aprenda a fazer as batatas fritas da moda na airfryer (e um molho simples para acompanhar)

As melhores batatas camponesas são fáceis de fazer e o chef Rui Ribeiro, do blog Faz & Come, ensina como.

Passos:

• Corte as batatas em gomos

• Tempere com sal, pimenta, coentros secos e alho em pó

• Adicione um fio de azeite e pimentão doce ou picante. Misture bem

• Colocque no cesto da airfryer e programe 25 minutos a 195ºC.

• A meio do tempo, dê uma agitadela.

Rui Ribeiro, autor do livro de receitas ‘Doces Momentos’, recomenda também que façamos um molho a acompanhar, misturando duas colheres de sopa de maionese com duas colheres de sopa de iogurte natural, sumo de limão, alho em pó, pimenta e ervas aromáticas secas.

