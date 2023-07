Concurso de fotografia e vídeo sobre o canhão da Nazaré vai voltar e qualquer pessoa pode concorrer

O Mercedes-Benz Nazaré Winter Sessions Contest é um concurso de fotografia e vídeo sobre o canhão da Nazaré realizado em parceria com o site Beachcam e aberto a todos os profissionais, amadores e estudantes de fotografia e vídeo. A edição de 2022/23 foi um sucesso e, por isso, o evento vai voltar.

Trata-se do maior concurso de fotografia e vídeo sobre o canhão da Nazaré e a Praia do Norte, que tem como objetivo sensibilizar a comunidade em torno do incrível fenómeno da natureza, que não deixa ninguém indiferente. Formada no emblemático Canhão, a gigante onda nazarena colocou à prova os melhores ‘big riders’ do mundo, numa temporada “bastante agitada, intensa e pesada”, como sublinha a organização em comunicado.

De 4 de novembro de 2022 a 30 de abril de 2023, os fotógrafos e ‘videomakers’ tiveram a possibilidade de fazer trabalhos no mar, terra e ar sobre cinco categorias diferentes: Onda, Wipeout, Resgate, Nazaré e Mercedes-Benz. Todos os trabalhos submetidos foram alvo de votação por parte do público até 15 de maio de 2023 e os resultados finais foram anunciados a 25 de maio.

Com pequenas alterações e algumas regras novas, o concurso promete voltar a apaixonar os amantes de fotografia, vídeo, surf, ondas gigantes e claro, da Nazaré. Nas redes sociais do Beachcam, vamos descobrindo os detalhes.

Para cada um dos vencedores das cinco categorias em competição, tanto em fotografia como em vídeo, existiu um prémio no valor de 2.500 euros, trazendo a esta concurso o prize money total de 25.000 euros. Os segundos mais votados vão ser contemplados com a experiência de condução desportiva (AMG Driving Experience) de modelos da Mercedes-AMG no Autódromo Internacional do Algarve. Para aqueles que alcançarem o terceiro lugar, o prémio será a experiência no Mercedes-Benz Oceanic Lounge, que incluirá a atividade de saída em veleiros no rio Tejo.

Para além destes prémios, os autores vão poder ver as suas obras numa exposição de fotografia a ser apresentada no Mercedes-EQ Lounge na Nazaré e no Mercedes-Benz Oceanic Lounge em Lisboa e também vão fazer parte do livro sem fins lucrativos intitulado Mercedes-Benz Nazaré Winter Sessions Contest 2022/2023. Tudo isto culmina com um evento no dia 11 de novembro no Mercedes-EQ Lounge, na Nazaré, para entrega do livro aos vencedores e à comunidade de surfistas que já estará a começar mais uma época de ondas gigantes.