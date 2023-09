Lembra-se da Célia do primeiro Big Brother? Celebrou 42 anos e mostra-se feliz ao lado de Telmo

A jovem que nos ficou na memória da primeira edição do Big Brother celebrou já 42 anos e nem ela parece acreditar. “Ainda pensei em trocar a ordem das velas, mas ninguém se acreditaria nos 24 😂”, brincou, num post na sua conta de Instagram. “Mais uma ficha, mais uma volta 💫, grata por tudo o que tenho, mas já que estamos todos numa de pedir…aqui vai: que a próxima me traga (pelo menos a mesma) saúde, continuação de muito amor, alguma sorte e já agora o €uromilhões 💶!!!!”, escreveu.

Célia Ferreira não publica com frequência no Instagram, mas vai dando conta periodicamente de alguns momentos da sua vida, ao lado do marido, Telmo Ferreira, e dos dois filhos. A paixão que os portugueses viram nascer em direto culminou em casamento, que aconteceu a 14 de outubro de 2001 e que foi acompanhado pela TVI (ver vídeo abaixo).

Desta união nasceram dois rapazes - Rafael e Alexandre - e o casal continua unido após mais de duas décadas.

Veja a fotografia de como Célia está hoje, aos 42 anos, e recorde alguns momentos marcantes do casal no Big Brother e o dia do seu casamento nos vídeos abaixo.