“O casal que muitos diziam não ter maturidade…”: Telmo e Célia celebraram 22 anos de casamento

Célia e Telmo Ferreira, ex-concorrentes da primeira edição do Big Brother, celebraram 22 anos de casados no sábado. Para assinalar a data, Célia publicou um vídeo com algumas das melhores imagens da cerimónia, que na época foi transmitida em direto pela TVI.

Estávamos em 2001 e Célia e Telmo eram verdadeiras celebridades em Portugal, depois de o país ter seguido o início desta relação em direto. Note-se que era totalmente nova a experiência de um reality no nosso país.

Os seguidores mostraram apreço pelo casal e mostraram que recordam bem o casamento. “O casal que muitos diziam sem maturidade e que continuam a construir de pedra e cal a família que iniciaram há 22 anos”, escreveu uma seguidora. “Lembro me tão bem desse dia. Parabéns ao casal em que a maioria não acreditava e que continua juntos e com filhos lindos”, escreveu outra fã. “Parabéns pelos 22 anos de casados... a quem não ‘dava nada’ por esta relação por serem muito novos e ‘imaturos’, isto é uma grande chapada sem mão... um bem-haja ao amor, à união... que sejam sempre muito felizes”, comentou outra fã.

Desta união nasceram dois filhos, Rafael e Alexandre, sendo que o mais velho já completou 19 anos.

Veja, na galeria acima, algumas das melhores imagens do casal e, nos vídeos que se seguem, a cerimónia de casamento e imagens da participação de ambos no Big Brother.