Opinião | Francisco Monteiro, o protagonista

A nova edição do Big Brother (BB) está ao rubro. A competição está mais forte. É lógico, o prémio são 100 mil euros. Passou uma semana desde a estreia, mas parece que passou um mês. Numa semana tivemos direito a tudo. Houve amor. Desamor. Criaram-se alianças. Houve discussão. Digamos que tivemos direito a pacote completo.

Francisco Monteiro foi a alma, o motor, do anexo. Tudo girou à sua volta. Um concorrente pouco educado, mas com uma enorme capacidade de jogo. O Francisco foi até agora o verdadeiro protagonista desta edição. Por falar em anexo, Dulce Pinto, a Barbie do TikTok, já teve melhores dias. Enquanto a Barbie cá fora tem sido um sucesso por todo o mundo, a Barbie BB de sucesso tem muito pouco. Será a versão Barbie Planta?

A noite foi de confrontos com o regresso dos BB Play. Os concorrentes mostraram-se prontos para a guerra. Para o jogo, com objetivo de vencer. Há muito tempo que não tínhamos um lote de concorrentes tão fortes. A TVI prometeu concorrentes extraordinários e cumpriu.

Rodrigo Escórcio foi o primeiro expulso desta edição, mas Zé Pedro Rocha também poderia ir de vela. Dois concorrentes parados. Concorrentes que não se destacaram no jogo. Quem não se destaca num jogo destes salta para sua casa.

A curva da vida regressou, é sempre um momento emotivo em que ficamos a conhecer melhor os concorrentes. Jéssica Galhofas deu a conhecer a sua história de vida ao país. Ao mundo. E que história avassaladora. Jéssica tem apenas 25 anos, mas é uma verdadeira guerreira. Foi de uma coragem enorme partilhar a sua vida.

À segunda gala o jogo mudou. Os concorrentes doa anexo vão habitar a casa principal, e os concorrentes da casa rumaram até ao anexo. Vai ser mirabolante ver os concorrentes da casa habituados a grandes mordomias, agora estarem no anexo com regras apertadas. Vai ser tão bom...