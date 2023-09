Cristina Ferreira e Bruna Gomes escolhem a cor mais 'sexy' do mundo e arrasam no novo Big Brother

A edição de 2023 do Big Brother estreou na TVI no passado domingo, dia 10 de setembro, e não foram só os novos concorrentes que deram que falar. Cristina Ferreira, que volta a apresentar o programa de Reality Show, e Bruna Gomes, que regressa como comentadora, encantaram com a escolha de looks.

O vermelho foi a cor de eleição para a apresentadora e para a comentadora.

Cristina Ferreira escolher um vestido comprido e justo sem alças e completou o look com umas sandálias douradas. Bruna Gomes optou por um vestido também comprido, mas com mais volume e um decote em V.

