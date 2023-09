Opinião | O Big Brother Brasil chegou a Portugal

O novo Big Brother (BB) chegou e conquistou tudo e todos. Já todos sabemos que no maior reality show do mundo nada é o que parece. Temos sempre a sensação que é mais do mesmo, só que não. A nova edição do BB trouxe frescura à televisão portuguesa. Só na primeira gala tivemos de tudo um pouco, até uma pequena peixeirada.

Uma nova casa que nos deixou encantados. Uma casa colorida. Moderna. Fresca. Convidativa. Até parece a casa do BB Brasil. A casa mais vigiada do país tem um anexo. Um espaço que não tem luz solar. Tem um quarto, um confessionário, uma casa de banho e uma sala que é a única zona de convívio. No anexo não se sabe se é de noite ou de dia. A comida é racionada. Não se pode fumar. Só haverá água quente duas vezes por dia, e na casa de banho só poderá estar um concorrente de cada vez. Cheira-me que o anexo será palco de grandes espetáculos.

Dentro da casa temos modelos, professores, empresários, influencers e até um agente de autoridade. Vinte pessoas diferentes. Cada uma com a sua mania. Com os seus tiques. Com o seu fascínio. Vinte pessoas inesperadas que aceitaram entrar na novela da vida real.

Na segunda parte da gala, abriram-se as hostilidades às nomeações, que para as primeiras foram bem acesas. O BB tinha começado há pouco mais de duas horas e já tínhamos a primeira discussão. Francisco Monteiro e Hugo Andrade, que estão no anexo, confrontaram-se logo nas primeiras nomeações. Ora se nas primeiras foram assim, estão a imaginar como vão ser as próximas? Vão ser a ferro e fogo, mas reality que é reality não resiste a uma boa peixeirada.

Um casting inesperado. Uma casa bem diferente das últimas edições. Um anexo. A primeira picardia. Até parece que o BB começou há uma semana, mas ainda mal começou e já é tema de conversa.