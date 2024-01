OPINIÃO | Regressou o memorável Desafio Final

A noite de domingo na TVI ficou marcada por bons e grandes regressos. Cláudio Ramos regressou à condução do Big Brother. A artilharia pesada das últimas edições do maior reality show do mundo regressaram à casa mais vigiada do país. A grande e impulsiva competição regressou. Foi uma noite memorável.

O regresso do Cláudio à apresentação do Big Brother ficou marcado bela boa disposição. Pelo sarcasmo. Pelo puro entretenimento. Pela espontaneidade e leveza que ele tem. Regressou uma grande dupla, o Big e o Cláudio.

Noélia, Miguel Vicente, Pedro Soá, Bárbara Parada, Diana Lopes, Vina, Patrícia, Leandro, Fábio, Catarina e Rafael regressaram à casa, que já foi palco de grandes emoções. Entraram os melhores dos melhores. Concorrentes fortes, que vão trazer entretenimento puro e duro.

Em noite de regressos, regressou o famoso anexo. Com grandes condicionamentos. A comida está racionada. Não há luxos. É o anexo a ser anexo, e os concorrentes têm o desafio de sobreviver no jogo com condições limitadas. Não tarda e vai haver fogo no parquinho. Miguel Vicente, Bárbara Parada, Patrícia, Fábio, Leandro e Catarina são os novos moradores do anexo. Cheira-me que não tarda e vai haver boom no anexo, um triângulo amoroso, e um grande lavar de roupa suja.

Sílvia, concorrente da última edição do Big Brother, nem aqueceu o lugar. Entrou no Desafio Final, mas não tardou a ser a primeira expulsa. Na verdade, acho que não se perdeu grande coisa.

Este jogo é para duros. No jogo onde estão os melhores dos melhores a luta é feroz, e nada é garantido.