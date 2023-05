Estes são os biquínis portugueses que conquistaram Bruna Gomes e que se adaptam a qualquer corpo

Bruna Gomes dá a cara (e o incrível corpo) pelas peças de ‘swimwear’ da marca portuguesa Kokonut Pink, que conta também com uma loja exclusiva com peças feitas por medida. A Fábrica dos Bikinis permite criar as peças exatamente como cada cliente pretende:

A marca dá um exemplo do que faz para adaptar cada peça e mostra um modelo “adequado à condição física” de uma cliente. “O que fizemos para ir de encontro à solicitação da cliente foi pôr num dos lados do top uma abertura para poder colocar o implante mamário e é reversível com três tecidos para dar mais proteção ao implante”, pode ler-se na conta da marca:

A influencer Bruna Gomes dá corpo a esta coleção: