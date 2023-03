Saiba por que nunca deve deitar-se com o cabelo molhado

Este conselho dirige-se especialmente a quem prefere tomar banho à noite. Infelizmente, molhar a almofada não é a única razão para secar o cabelo antes de ir dormir. Deitar-se com o cabelo molhado pode mesmo ser prejudicial para o seu cabelo.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo site Today.com, quando nos deitamos com o cabelo molhado, criamos um ambiente húmido que o deixa suscetível à criação de fungos, perturbando o equilíbrio do couro cabeludo. A humidade resultará numa diferente organização de bactérias que pode afetar a saúde do cabelo em si, tal como o seu crescimento.

Para além disso, o cabelo molhado fica mais frágil e com tendência a quebrar os fios com a fricção na almofada, agravando cenários de queda.

Caso seja absolutamente necessário, num cenário em que tenha de deitar-se e simplesmente não tenha tempo de o secar, os especialistas recomendam envolver o cabelo numa toalha ou touca. Se tal não for possível, escove-o: o mais importante é ter a certeza que não está embaraçado. Depois, faça tranças ou apanhe em rabo-de-cavalo.

Por último, o tipo de teecidos em que dorme pode fazer a diferença. Se tem mesmo de se deitar com o cabelo molhado, prefira uma fronha de seda, uma vez que este tecido reduz a fricção na base do cabelo e impede a quebra.