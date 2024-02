Carrinhos de supermercado inovadores prometem mudar a vida das famílias com cães

Nas redes sociais, têm-se multiplicado os vídeos de famílias com cães surpreendidas por finalmente poderem fazer as suas compras sem ter de deixar os cães à porta. Os casos que ficaram virais chegam do Brasil, de diferentes cadeias de supermercado.

O carrinho que se vê na imagem pertence ao supermercado Baggio de uma pequena cidade de Santa Catarina. A tutora desta cadela partilhou no Facebook a satisfação por poder fazer compras com a pequena Mel, num post que acabou por tornar-se viral.

No TikTok, surgem vídeo com carrinhos semelhantes de outras cadeias de supermercados.

É o caso deste, nos supermercados Hiper Azevedo:

Também os supermercados Carrefour no Brasil permitem a entrada a animais de estimação: