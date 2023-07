Estafeta da Amazon entrega encomenda e mergulha na piscina dos clientes [vídeo]

O verão chegou em força aos Estados Unidos da América. O país está a enfrentar uma onda de calor que está a afetar a vida de milhões de pessoas. Parece que para fazer frente às temperaturas elevadas, há quem arranje soluções no mínimo originais, como aconteceu com um estafeta da Amazon.

Num vídeo publicado no TikTok pode ver-se as imagens captadas pelas câmaras de segurança da casa onde foi feita a entrega. O estafeta da Amazon deixa a encomenda e antes de se ir embora decide dar um mergulho.

Nas imagens, vê-se o homem tirar as coisas do bolso, aproximar-se da prancha e saltar para dentro de água com roupa e sapatos.

O episódio insólito aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, e, de acordo com quem publicou o vídeo, na encomenda vinham instruções a dizer que se o estafeta quisesse dar um mergulho, estaria à vontade para tal. E foi isso mesmo que fez.

As temperaturas elevadas nos Estados Unidos estão a ter um grande impacto, havendo várias recomendações e alertas para as pessoas. Até agora, já foram registadas várias mortes associadas às temperaturas anormalmente elevadas que estão a chegar aos 40 ºC.