Afinal, o meu cão deve ter o nariz seco ou molhado? Saiba quando preocupar-se

O sentido do olfato é crucial para um cão e, por isso, os narizes têm um papel fundamental na saúde e bem-estar de qualquer patudo. Ao contrário dos humanos, que dependem principalmente da visão para sobreviver no mundo, os cães usam tanto a visão quanto o olfato para avaliar o ambiente e comunicar. Os cérebros humanos dedicam mais tempo a interpretar dados visuais do que informações olfativas. Já os cérebros dos cães funcionam exatamente ao contrário, concentrando-se mais no que cheiram do que no que veem.

Sobre o estado dos narizes, uma coisa é certa: os narizes dos cães funcionam melhor se estiverem molhados. Segundo explicam os especialistas da rede de hospitais veterinários norte-americanos VCA, os narizes são mais eficazes quando estão húmidos porque as partículas de odor aderem melhor a superfícies húmidas.

Sabia que os cães têm mais de 100 milhões de recetores sensoriais na cavidade nasal, em comparação com os 6 milhões que existem nos narizes humanos? Além disso, a área do cérebro canino dedicada à análise de odores é cerca de 40 vezes maior do que a zona equiparada no cérebro humano. Estima-se que os cães possam cheirar de mil a 10 mil vezes melhor do que as pessoas, pode ler-se ainda no artigo dedicado ao tema da mesma rede hospitalar.

Os narizes húmidos têm outra vantagem: ajudam a manter o cão fresco. Os cães dissipam parte do calor através das almofadas das patas e ao arfar, mas também utilizam as vias nasais como mecanismo de arrefecimento.

Os narizes dos cães mantêm a humidade porque segregam muco, os cães lambem-nos constantemente e adquirem a humidade do ambiente.

Então e se o nariz do meu cão ficar seco? Deve preocupar-se?

Os médicos veterinários do VCA explicam que “um nariz húmido é normal, mas um nariz seco não é necessariamente anormal”. Muitas pessoas acreditam que um cão saudável tem um nariz fresco e húmido, e um cachorro doente tem um nariz quente e seco. “Isso nem sempre é verdade. A temperatura e a humidade de um nariz não são bons indicadores do estado de saúde geral. Alguns cães saudáveis têm naturalmente narizes mais secos do que outros. Da mesma forma, cães doentes podem ter narizes frescos e húmidos”, esclarecem os especialistas.

Um cão saudável pode ter um nariz quente e seco depois de uma sesta, ou após esforço físico extremo associado à desidratação. Alguns cães desenvolvem um nariz seco e gretado à medida que envelhecem ou após exposição a vento ou sol extremo.

A temperatura do nariz de um cão não é uma medida precisa da temperatura corporal geral. Por isso, recomendam os veterinários, se o nariz do seu cão estiver quente e seco, mas o seu comportamento e ânimo geral estiver normal, não há motivo para alarme. Se um nariz seco acompanhar outros sintomas, como apatia ou perda de apetite, então aí deve preocupar-se e consultar o médico veterinário. Se a pele à volta do nariz ficar vermelha ou se o nariz ficar gretado ou ferido, deve também procurar ajuda profissional, pois estes podem ser sinais precoces de doença autoimune.