Este método com o ferro de engomar (desligado!) vai deixar o colchão branco como novo

Com os anos, é quase inevitável manter o colchão com um aspeto como novo, especialmente se for branco. É normal que vá acumulando manchas por causa do suor ou até alguma nódoa que ficou daquela vez em que tomou o pequeno-almoço na cama. Mas sabia que é possível retirar estas manchas sem muito trabalho?

O método que partilhamos hoje é surpreendente e usa um ferro de engomar quente (mas desligado!). A dica é de Eduardo Cardoso, que utiliza a sua página de Instagram para partilhar truques e utilidades para facilitar a vida dos seus seguidores.

Para tirar as manchas do colchão e deixá-lo como novo, vai necessitar:

Ferro de engomar pré-aquecido e desligado da corrente;

Uma toalha;

Duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

Uma colher de sopa de pasta de dentes;

Sabão líquido;

Quatro colheres de sopa de água oxigenada;

Dois litros de água quente.

Comece por misturar os ingredientes todos bem e depois mergulhe a toalha na mistura, espremendo bem para retirar o excesso. Coloque-a em volta do ferro de engomar desligado, mas ainda quente e é hora de esfregar as manchas do colchão.

Em poucos minutos, vai ver as manchas a começarem a desvanecer e o seu colchão a ficar como novo.