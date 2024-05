O erro com os fechos que quase toda a gente comete a lavar a roupa na máquina

Quando é hora de lavar a roupa, que hábitos mantém? Todos já ouvimos falar da necessidade de separar brancos de cores ou de ter atenção ao tipo de tecidos para escolher o programa mais adequado. Mas há ainda outros cuidados a ter que não são tão falados, como é o caso do que se deve fazer com as peças com fecho.

Se costuma atirar as peças de roupa para dentro da máquina sem fechar primeiro os fechos, então está na hora de mudar este hábito, alerta o site Life Hacker.

O que acontece é que os dentes dos fechos das roupas, quando abertos, podem danificar outras peças durante a lavagem ou até na secagem. O ideal é mesmo ter atenção, e quando for verificar se tem papéis nos bolsos das calças ou dos casacos, fechar bem os fechos.

Se quiser ter ainda mais cuidado, pode seguir a dica partilhada por Amelia Liddy Sudbury no TikTok e colocar estas peças com fecho em sacos para roupa delicada.